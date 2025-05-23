ABD'den Sudan'a ordunun "kimyasal silah kullandığı" gerekçesiyle yaptırım kararı

ABD, Sudan ordusunun geçen yıl Hızlı Destek Kuvvetleriyle (HDK) olan çatışmaları sırasında "kimyasal silah kullandığı" gerekçesiyle bu ülkeye yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, dün yaptığı açıklamada, "ABD, Sudan Hükümeti'ni kimyasal silah kullanımını durdurmaya ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor" ifadelerini kullandı.

Bruce, ABD Kongresi'nin Dışişleri Bakanlığının kararıyla bilgilendirildiğini ve yaptırımların 6 Haziran'da yürürlüğe gireceğini belirtti.

Yaptırımlar arasında Sudan'a ihracat kısıtlamaları ile ABD hükümetinin kredilerine erişim engelleri yer alıyor.

Kimyasal silahların Sudan hükümet güçleri tarafından ne zaman ve nerede kullanıldığına dair daha fazla bilgi verilmedi.

SUDAN HÜKÜMETİ YAPTIRIMLARI KINADI

Öte yandan Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sudan hükümeti, Sudan'daki durumla ilgili olarak siyasi şantaj ve gerçeklerin çarpıtılmasıyla karakterize edilen ABD yönetiminin suçlamalarını ve kararlarını güçlü bir şekilde kınamaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'yi "Sudan halkının istikrar, barış ve refaha giden yolunu uzun yıllardır ısrarla engelleyen politikalar izlemekle" suçlayan İaysir, "Ordunun, sahada somut ilerleme kaydettiği her zaman bu politikaların yeniden başlatılması şaşırtıcı değil" ifadesini kullandı.

İaysir, şöyle devam etti:

"Bugün, aynı iddialar kimyasal silahların kullanımıyla ilgili temelsiz suçlamalarla geri dönüyor, Washington ise Darfur ve diğer bölgelerde sivillere karşı belgelenen suçlar konusunda sessizliğini koruyor. ABD yönetiminin uluslararası alanda teşvik etmeye çalıştığı bu yanlış anlatının, kamuoyunu yanıltmak ve meşruiyetini yitirmiş ve Sudan halkına karşı suç işlemekle suçlanan güçlere siyasi kılıf sağlamak için yeni bir girişimden başka bir şey değil. Sudan halkı ve hükümeti, devam eden bu siyasi şantajın boyutlarının farkındadır ancak şu anda tanık olduğumuz şeyin, ABD yönetiminin Sudan'ın işlerini ele alış biçimindeki önceki hataların tekrarından başka bir şey olmadığını teyit etmektedir."