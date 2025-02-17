ABD'den Suriye'de operasyon: El Kaide ile bağlantılı Huraseddin örgütünün üst düzey yetkilisi öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri, El Kaide bağlantısı bulunan Huraseddin (Had) örgütünün üst düzey yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada Suriye'de düzenlenen operasyona ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada El Kaide ile bağlantılı Huraseddin (Had) örgütünün üst düzey yetkilisinin öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, “CENTCOM Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında El Kaide bağlantılı terör örgütü Hurras el Din'in (HaD) üst düzey bir finans ve lojistik yetkilisini hedef alan hassas bir hava saldırısı düzenledi ve öldürdü. Hava saldırısı, CENTCOM'un bölgedeki ortaklarıyla birlikte teröristlerin ABD'ye, müttefiklerimize, bölge genelindeki ve ötesindeki ortaklarımıza ait sivillere ve askeri personele yönelik saldırıları planlama, organize etme ve gerçekleştirme çabalarını aksatma ve engelleme yönündeki devam eden taahhüdünün bir parçasıdır” denildi.

Açıklamada, ABD Merkez Komutanlığı Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın "Vatanımızı ve bölgedeki ABD, müttefik ve ortak personellerimizi savunmak için teröristleri amansızca takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerine de yer verildi..