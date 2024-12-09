ABD'den Suriye'deki 75 IŞİD hedefine hava saldırısı
ABD ordusu, Suriye'deki 75 IŞİD hedefine hava saldırısı düzenledi. Saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, IŞİD'in yeniden yapılanmasının önüne geçmek için yapıldığı kaydedildi.
Kaynak: DHA
ABD ordusu dün gece, Suriye'deki 75 IŞİD hedefine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde IŞİD'e ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
ABD Hava Kuvvetleri’ne ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı bildirildi.
Açıklamada, saldırıların, IŞİD'in Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı da ifade edildi.