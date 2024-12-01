ABD'den Suriye'deki çatışmalara ilişkin açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD'nin Suriye'nin Halep kentinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini ve bölge ülkelerinin yönetimleriyle irtibatta olduklarını açıkladı.

Savett, yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'deki durumu yakından izliyoruz ve son 48 saattir bölgesel başkentlerle iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

SALDIRIYLA İLİŞKİLERİ OLMADIKLARI BELİRTİLDİ

Suriye'nin kuzeybatısındaki hatların çökmesi ve Halep'te yaşanan çatışmaların, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve Rusya ile İran'a güvenmesi nedeniyle yaşandığını savunan Savett, ABD'nin, cihatçı grup "Heyet Tahrir Şam" (HTŞ) tarafından yönetilen bu saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Savett, Washington yönetimin ortakları ve müttefikleriyle birlikte gerginliğin azaltılması ve iç savaşın sona erdirilmesi için BM kararlarıyla uyumlu bir siyasi süreci teşvik ettiğini vurgulayarak, "IŞİD'in Suriye'de bir daha asla yeniden canlanmamasını sağlamak için elzem olmaya devam eden ABD personelini ve ABD askeri mevzilerini tam olarak savunmaya ve korumaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Halep ve İdlib illerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimiyle cihatçı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında yaklaşık 5 gündür çatışmalar yaşanıyor.