ABD'den Türk çelik ürünlerine kalıcı vergi kararı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye dâhil 10 ülkeden ithal edilen korozyona dayanıklı çelik (CORE) ürünlerine yönelik damping ve sübvansiyon soruşturmalarında nihai kararını verdi. Buna göre, Türkiye'ye yönelik belirlenen yüzde 15,18'lik anti damping vergisi kalıcı hale getirildi.

Bakanlık açıklamasında, "ABD'ye ithal edilen CORE ürünlerinin söz konusu 10 ticaret ortağından dampingli fiyatlarla satıldığı veya sübvansiyonlarla desteklendiği tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

DAMPİNG VE ANTİ DAMPİNG HAKKINDAİhracatçının bir malı dış pazarda, iç piyasadaki satış fiyatının altında satması “damping” olarak tanımlanıyor. Bu durumun yerli üreticileri haksız rekabetle baskılamasını önlemek için de anti-damping vergileri uygulanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump 8 Ağustos’ta çok sayıda ülkeye ek gümrük vergileri getiren kararnameyi imzalamış, Türkiye, Avustralya, Brezilya, Kanada, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, Tayvan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam'la yapıan ticaretlerde şirketlere yüzde 15,18'lik vergi uygulanmasına karar vermişti.