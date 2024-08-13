ABD'den Türkiye'ye çağrı: İran'a baskı kurun

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İran’la ilişkileri olan Türkiye de dahil müttefiklerinden İran’ı Ortadoğu’daki gerilimi azaltmaya ikna etmelerini istediklerini söyledi.



VOA Türkçe'nin aktardığına göre, Flake, Türkiye'deki görevinin sonuna yaklaşırken İstanbul'da gazetecilerle yaptığı yuvarlak masa toplantısında, "İran'la herhangi bir ilişkisi olan tüm müttefiklerimizden gerilimi düşürmeleri için baskı yapmalarını istiyoruz ve buna Türkiye de dahil" dedi.

Hamas ve Hizbullah’ın üst düzey yetkililerinin öldürülmesinin ardından, İran ve müttefiklerinin olası saldırıları beklenirken konuşan Büyükelçi Flake, Türk muhataplarının gerilimin tırmanması için ellerinden geleni yaptığını söyleyerek, "Olayın tırmanmayacağı konusunda bizden daha emin görünüyorlar" dedi.



Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi, İran'ın İsrail'e yönelik intikam tehditlerini tetikledi. İran cinayetten İsrail'i sorumlu tuttu. İsrail ise sorumluluğu üstlenmedi.

"ANKARA İLE WASHİNGTON ARASINDA GAZZE KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI AZALDI"

Flake, Gazze konusunda Ankara ile Washington arasındaki görüş ayrılığının Washington'un ateşkes için "aktif olarak çağrıda bulunmaya" başlamasının ardından azaldığını, ancak sürtüşmenin devam ettiğini kaydetti.



Flake pazartesi günü yaptığı açıklamada Gazze'deki durumun çok zor olduğunu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı söylemlerinin Türkiye'nin bir muhatap olarak rol almasını zorlaştırdığını söylemişti.





