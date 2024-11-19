ABD'den Türkiye'ye "Hamas" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Hamas liderlerinin Katar'dan Türkiye'ye taşındığına ilişkin iddialarla ilgili açıklamada bulundu.

Gazetecilere yaptığı açıklamada "Doha'daki Hamas liderlerinden bazılarının artık Türkiye'ye taşındığına dair haberleri gördüm" diyen Miller, bu iddiaları doğrulamadı ancak "reddedebilecek konumda da olmadığını" söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre, Hamas liderlerinin dünyanın hiçbir yerinde "rahatça" yaşamaması gerektiğine inandıklarını belirten Miller, "Bu elbette, kilit önemdeki müttefiklerimizden, ortaklarımızdan birinin büyük bir kentini de kapsıyor" diye ekledi.

ABD'li sözcü, "Dünyadaki tüm ülkelere yaptığımız gibi, Türkiye hükümetine de Hamas'la artık eskisi gibi iş yapılamayacağını açıkça ifade edeceğiz" açıklamasında bulundu.

TÜRK DIŞİŞLERİ KAYNAKLARI YALANLAMIŞTI

2012 yılından beri Katar'da bulunan Hamas Siyasi Bürosu'nun lider kadrosunun Türkiye'ye taşındığına dair iddia, İsrail'den yayın yapan Times of Israel haber portalı tarafından ortaya atılmıştı.

Times of Israel, Katar'ın İsrail ve Hamas arasındaki arabuluculuk rolünü askıya almasının ardından ev sahipliği yaptığı Hamas üst düzey yetkililerini ülkeden kovduğunu ve Hamas Siyasi Bürosu'nun Katar'dan Türkiye'ye taşındığını iddia etmişti. İsmi açıklanmayan bir Arap diplomatik kaynağa dayandırılan haberde pek çok Hamas Siyasi Büro üyesinin zaten aileleriyle Türkiye'de yaşadığı, bu nedenle Türkiye'nin Hamas için Doha'ya mantıklı bir alternatif olduğu kaydedildi. Arap diplomat diğer yandan Hamas liderliğinin Katar'da toplantı yapmadıkları sürece zamanlarının büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiğini belirterek Siyasi Büro'nun Türkiye'ye taşınmasının Hamas açısından büyük bir değişiklik anlamına gelmediğini kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise bu haberi yalanlamıştı. Bakanlık kaynakları "Hamas Siyasi Büro üyeleri zaman zaman Türkiye'yi ziyaret etmektedirler. Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddialar ise gerçeği yansıtmamaktadır" demişti.

KATAR'A ABD BASKISI

İsrail kamu radyosu Kan da daha önce Hamas Siyasi Bürosu'nun Katar'ın başkenti Doha'dan taşındığını bildirmişti.

ABD'nin 8 Kasım'da Katar'dan Hamas yönetimini ülkeden çıkarmasını istediği kamuoyuna yansımış, ertesi gün Katar, İsrail ile Hamas arasındaki arabuluculuk rolünü askıya aldığını açıklamıştı. ABD'nin baskısı, Hamas'ın İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik teklifleri reddetmesi ve biri ABD vatandaşı altı rehineyi öldürdüğü haberlerinin ardından gelmişti.