ABD'den "Türkiye'ye seyahat" uyarısı: 22 il "riskli" ilan edildi

ABD, vatandaşları için Türkiye'ye yönelik seyahat uyarı düzeyini değiştirmedi ancak Türkiye'nin güneydoğusu için uyarı düzeyini "seyahat etmeyin" seviyesine yükseltti.

ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye için uyarı düzeyi ya da risk göstergelerinde bir değişiklik olmamıştır. Ancak Güneydoğu Türkiye'de artan risk bulunan bölge, ABD temsilcilik faaliyetlerindeki yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde Seyahat Uyarısı’nda güncellenmiştir" denildi.

"SEYAHAT ETMEYİN"

Açıklamaya göre Türkiye için seyahat uyarıları 2. seviye olan "İlave İhtiyat Gösterin" düzeyinde kalmayı sürdürürken Güneydoğu Türkiye için ise seyahat uyarı düzeyi 4. seviye olan "Seyahat Etmeyin" statüsüne çıkarıldı.

Açıklamada ayrıca 9 Mart 2026'da ABD Dışişleri Bakanlığı'nın acil görevli olmayan ABD hükümeti çalışanları ve aile mensuplarının Adana Konsolosluğu'ndan tedbiren ayrılmaları talimatını verdiği belirtildi.

22 İL "RİSKLİ" İLAN EDİLDİ

ABD tarafından yayınlanan açıklamada riskli iller şu şekilde sıralandı: Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van.