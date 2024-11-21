ABD'den Ukrayna açıklaması: 4,65 milyar dolarlık borç iptal edilecek mi?

ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın 4,65 milyar dolarlık borcunun iptalinin Kongre kararına bağlı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının günlük brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miller, "Kongrenin, ABD hükümetinin Ukrayna'nın borcunun yarısını yani yaklaşık 4,65 milyar doları iptal edeceğinden haberdar mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Miller, Kongre'nin nisanda Ukrayna'ya ekonomik destek sağlayan ek ödenek tasarısını geçirdiğini hatırlattı.

KONGRE'NİN REDDETME SEÇENEĞİ VAR

Bu ekonomik desteğin bir kısmının borç olarak verildiğini kaydeden Miller, tasarı çerçevesinde bu borcun hükümet tarafından iptal edilebileceğini söyledi.

Miller, bu borcu iptal etmek ve Ukrayna'ya ekonomik yardım sağlamak için yasada belirtilen adımın atıldığını ancak Kongre'nin bu iptal kararını reddetme seçeneğinin bulunduğunu, bu yüzden de iptal kararının akıbetinin Kongreye bağlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan Miller, Kongrenin böyle bir karar alacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.