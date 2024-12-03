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ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık silah ve ek teçhizat desteği

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

Dünya
  • 03.12.2024 00:36
  • Giriş: 03.12.2024 00:36
  • Güncelleme: 03.12.2024 00:38
Kaynak: ANKA
ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık silah ve ek teçhizat desteği
Fotoğraf: @SecBlinken /Twitter (X)

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat desteğinde bulunacağını  duyurdu. Blinken, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Ukrayna'nın savunması için 725 milyon dolarlık ek silah ve teçhizat teslimatını duyuruyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve 50'den fazla ülke Ukrayna ile birleşmiş durumda."

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