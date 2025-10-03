ABD'den üniversitelere 'ideoloji' şartı: Trump'ı desteklemeyen fon alamayacak

Beyaz Saray, ABD'nin önde gelen dokuz devlet ve özel üniversitesine mektuplar göndererek, federal fonlara erişim sağlayabilmek için Başkan Donald Trump’ın siyasi gündemine destek vermeleri gerektiğini bildirdi.

Mektuplara, yönetimin eğitim hedefleri için bir tür öncelik beyanı niteliğinde olan 10 sayfalık bir “anlaşma” eklendi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, bu anlaşma, Trump'ın akademi dünyasına yönelik aylarca süren baskı kampanyasından elde etmek istediği hedeflerin bugüne kadarki en kapsamlı açıklaması niteliğinde.

MUHAFAZAKAR FİKİRLERİN KORUNMASI İSTENDİ

Anlaşma, üniversitelerin beş yıl boyunca öğrenim ücretlerini dondurmasını, uluslararası öğrenci kayıtlarını sınırlandırmasını ve cinsiyet tanımlarını katı bir şekilde uygulamayı taahhüt etmesini gerektiriyor.

Aynı zamanda, üniversitelerden “muhafazakar fikirleri cezalandıran, küçümseyen ve hatta şiddete yol açan” her şeyi yasaklamak için yönetim yapılarını değiştirmeleri de isteniyor.

KABUL EDENLERE ‘OLUMLU FAYDA’ SAĞLANACAK

Anlaşmayı imzalayan üniversiteler, Eğitim Bakanı Linda McMahon, Beyaz Saray İç Politika Konseyi Direktörü Vince Haley ve Beyaz Saray Özel Projeler Kıdemli Danışmanı May Mailman tarafından imzalanan anlaşmaya ekli mektuba göre “çok sayıda olumlu fayda” elde edeceği bildirildi.

Anlaşmayı kabul eden üniversiteler, federal fonlara öncelikli erişim ve genel giderler konusunda daha esnek kısıtlamalar elde edecek. İmzalanan anlaşmalar, okulların sivil haklar yasalarına uyduğunu hükümete garanti edecek. Federal sivil haklar soruşturmaları, yönetimin bu yıl şimdiye kadar engellediği araştırma fonlarının çoğunu durdurmak için kullanıldı.

MEKTUP 9 ÜNİVERSİTEYE GİTTİ

Çarşamba günü Arizona Üniversitesi, Brown Üniversitesi, Dartmouth Koleji, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Pennsylvania Üniversitesi, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Teksas Üniversitesi, Vanderbilt Üniversitesi ve Virginia Üniversitesi'ne bahsi geçen mektuplar gönderildi.

Yönetimin yükseköğretim stratejisinin büyük bir kısmını düzenleyen Mailman, anlaşmanın nihayetinde tüm üniversitelere genişletilebileceğini aktardı. Yönetimin, üniversite liderlerinden anlaşma hakkında geri bildirim almaya açık olduğunu belirtti.

BEYAZ SARAY-HARVARD KRİZİNDE ÇÖZÜM ‘YAKIN’

Mektuplar, Beyaz Saray'ın, yönetimin baskı kampanyası nedeniyle dava açan tek üniversite olan Harvard Üniversitesi ile bir anlaşmaya yakın olduğunu açıkladığı dönemde gönderildi.

Trump salı günü, görüşmelerin durması nedeniyle uzlaşmaya varılamayan anlaşmanın sonuçlanmak üzere olduğunu belirtti.

BAZI OKULLAR AYRI ANLAŞMALAR YAPTI

Trump yönetimi, fonları geri kazanmak için okullarla özel anlaşmalar yaptı ve üniversitelerden yüksek para cezaları ödemelerini ve yeni politikaları etkili bir şekilde benimsemelerini istedi.

Pennsylvania Üniversitesi, spor politikalarını Trump yönetiminin transseksüel kişilerin katılımı konusundaki görüşlerine uyumlu hale getirmeyi kabul etti. Brown Üniversitesi, yasaların gerektirdiğinden daha ayrıntılı öğrenci kabul verileri sağlamayı vaat etti.

YÖNETİMİN SİYASİ ÖNCELİKLERİ SIRALANDI

“Yükseköğretimde Akademik Mükemmellik Anlaşması” olarak adlandırılan bu anlaşma, aslında yönetimin yükseköğretimle ilgili siyasi önceliklerini ortaya koyan bir bildiri niteliğinde.

Anlaşmayı ilk alan okullar, bu taahhüdü, yönetimle proaktif bir ortaklık kurma ve yükseköğretim sisteminin ideolojik eğilimini değiştirme çabalarına destek olma fırsatı olarak sunan bir mektup ile birlikte aldılar. Başkan ve ekibi, bu sistemi muhafazakarlara düşmanca ve liberalizmi sürdürmeye yönelik olarak görüyorlar.

ÖĞRENİM ÜCRETİNİN ŞARTLI KALDIRILMASI TALEBİ

Anlaşmadaki talepler arasında, bağışlar lisans öğrencisi başına 2 milyon doları aşarsa, matematik, biyoloji veya diğer “sert bilimler” okuyan öğrencilere ücretsiz eğitim sağlanması da yer alıyor.

Anlaşmada, “Yükseköğretim kurumları, federal yardımlardan vazgeçmeyi seçerlerse, aşağıdakilerden farklı modeller ve değerler geliştirmekte özgürdür” deniyor.