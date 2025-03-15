ABD'den "Uygurlar" yaptırımı: Sorumlu yetkililere vize kısıtlaması getirilecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Uygurlar ile Çin'de güvenlik endişesi taşıyan etnik ve dini grupların sınır dışı edilmesinden sorumlu yabancı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması uygulanacağını duyurdu.

Marco Rubio, ABD Dışişleri Bakanlığınca paylaşılan yazılı açıklamasında, Uygurlar ve güvenlik endişesi taşıyan diğer etnik ve dini grupların sınır dışı edilmesinde sorumluluğu bulunan tüm yabancı hükümet yetkililerine vize kısıtlaması getirileceğini bildirdi.

UYGULAMAYA TAYLAND İLE BAŞLANACAK

Rubio, uygulamaya 27 Şubat'ta 40 Uygur Türkü'nü sınır dışı eden Tayland hükümeti yetkilileriyle başlanacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı, tüm hükümetlere Uygurları ve diğer etnik grupları Çin'e geri göndermeme çağrısı yaptı.