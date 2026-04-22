ABD'den vatandaşlarına "İran'dan ayrılın" çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran hava sahasının kısmen açılarak uçuşların yeniden başlaması üzerine İran'daki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısında bulundu.

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, "21 Nisan itibarıyla, İran hava sahası kısmen yeniden açılmıştır. ABD vatandaşlarının İran'ı şimdi terk etmesi, güncellemeler için yerel medyayı takip etmesi ve İran'dan kalkış uçuşları hakkında ek bilgi için hava yolu şirketleriyle görüşmesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

İran’dan ayrılacak Amerikalıların kara yoluyla Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan’a gidebileceği ancak Afganistan, Irak veya Pakistan-İran sınır bölgesine seyahat etmemeleri gerektiği kaydedildi.