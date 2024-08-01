ABD'den vatandaşlarına "Lübnan" uyarısı

İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerilimin ardından ABD, vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri için uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim dolayısıyla, vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmemeleri" uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında güncellenen seyahat uyarıları bölümünde Lübnan'la ilgili yeni uyarı yayımlandı.

Açıklamada, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında son günlerde artan gerilim gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Halen Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına ise güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölümünde bulunanlara bölgeden derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi Mecdel Şems beldesindeki roketli saldırının ardından arttı. Son olarak İsrail'in Lübnan’ın başkenti Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında (30 Temmuz) Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür öldürüldü.