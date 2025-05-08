ABD'den vatandaşlarına Pakistan ve Hindistan uyarısı

ABD, vatandaşlarına Pakistan ve Hindistan’a gitmemeleri uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "bölgede istikrarın ciddi şekilde zedelendiği" vurgulandı.

Bakanlık, "Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan bu hassas süreçte, çatışmaların geniş çaplı bir güvenlik krizine dönüşme riski taşıdığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça bu ülkelere seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edilmektedir" ifadelerine yer verdi.

ABD yetkilileri, bölgedeki vatandaşlarının da dikkatli olmalarını ve gelişmeleri yakından takip ederek gerektiğinde diplomatik temsilciliklerle iletişime geçmelerini istedi.