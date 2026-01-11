ABD'den Venezuela'daki vatandaşlarına 4. seviye risk uyarısı: "Derhal terk edin"

ABD'nin 2019'da kapatılan Venezuela Büyükelçiliği'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Venezuela’da güvenlik durumunun belirsizliğini koruduğu belirtilerek, uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte ülkede bulunan ABD vatandaşlarının derhal Venezuela’dan ayrılması istendi.

Açıklamada, ülkeden ayrılacak ABD vatandaşlarının yolculuk öncesinde tedbir almaları ve çevrelerine karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi. Bazı silahlı milis gruplarının, "colectivos" olarak bilinen yapıların, yol kontrol noktaları kurarak araçları durdurduğu ve ABD vatandaşlığına ya da ABD'ye destek verildiğine dair kanıt aradığı yönünde raporlar bulunduğu iddia edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Venezuela’daki güvenlik durumu değişkenliğini koruyor. ABD’nin Kolombiya Bogota’daki Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını Venezuela’ya seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor ve 2019’dan bu yana yinelenen uyarıları hatırlatıyor. Uluslararası uçuşlar yeniden başladığından, Venezuela’daki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmelidir. Güvenlik güncellemeleri almak için “Akıllı Seyahat Kayıt Programına” (Smart Traveler Enrollment Program) kaydolun.

"SİLAHLI MİLİS GRUPLARI"

Ayrılmadan önce ABD vatandaşları tedbirli olmalı ve çevrelerinin farkında olmalıdır. Silahlı milis gruplarının (colectivos) yol kesip araçları aradığı ve ABD vatandaşlığına veya ABD’ye destek olduğuna dair kanıt aradığına dair raporlar var. Venezuela’daki ABD vatandaşları yollarda seyahat ederken dikkatli ve uyanık kalmalıdır.

Ülke genelinde elektrik ve altyapı hizmetlerinde kesintiler devam etmektedir.

"4. SEVİYE UYARI: CİDDİ RİSK"

Venezuela, ABD vatandaşları için en yüksek Seyahat Uyarısı seviyesi olan Seviye 4: Seyahat Etmeyin kategorisindedir. Bu uyarı; haksız tutuklamalar, gözaltında işkence, terörizm, kaçırılma, yerel yasaların keyfi uygulanması, suç, toplumsal huzursuzluk ve yetersiz sağlık altyapısı gibi ciddi risklerden kaynaklanmaktadır.

Mart 2019’da ABD Dışişleri Bakanlığı, Caracas’taki ABD Büyükelçiliği’ndeki tüm diplomatik personeli geri çekmiş ve faaliyetleri askıya almıştı. Venezuela’daki tüm konsolosluk hizmetleri – rutin ve acil – hâlâ askıya alınmış durumda. ABD hükümeti, Venezuela’daki vatandaşlarına acil hizmet sağlayamamaktadır."