ABD'den yeni gümrük hamlesi: Çelik ve alüminyuma yüzde 25 ek vergi

ABD Başkanı Donald Trump, çelik, alüminyum ve bakır ithalatına yönelik yeni bir bildiri imzaladı. Yeni düzenlemeyle bu metallerin türev ürünlerine yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Trump, çelik, alüminyum ve bakır ithalatına yönelik 232. madde kapsamında uygulanacak tarifelere ilişkin bir bildiri daha imzaladı.

Yeni düzenlemeye göre, söz konusu metallere yönelik tarifeler, yapay olarak düşük tutulan yabancı fiyatlar yerine ithal edilen ürünlerin tam değeri üzerinden hesaplanacak.

Ayrıca işlenmiş veya türev metal ürünlerine yönelik tarife sistemi sadeleştirildi.

Ham çelik, alüminyum ve bakır için uygulanan yüzde 50 oranındaki tarifeler korunurken, bu metaller kullanılarak üretilen türev ürünlere uygulanacak gümrük vergileri ürünün içeriğine göre belirlenecek.

Büyük ölçüde çelik, alüminyum veya bakırdan üretilmiş türev ürünler için tam değer üzerinden yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Belirli metal yoğunluklu endüstriyel ekipmanlar ile elektrik şebekesi ekipmanlarında ise tarife oranı 2027 yılı sonuna kadar yüzde 15 olarak uygulanacak.

Yurt dışında üretilen ancak tamamen Amerikan çeliği, alüminyumu ve bakırı kullanılarak imal edilen ürünler, yüzde 10 oranındaki daha düşük gümrük vergisine tabi olacak.

İçeriğinde yüzde 15 veya daha az oranda çelik, alüminyum ya da bakır bulunan ürünler ise 232. madde kapsamındaki metal tarifelerinden muaf tutulacak.