ABD'den yeni hamle: Dev savaş gemisi 'Bush', Ortadoğu yolunda

ABD'nin İran'a yönelik süren saldırılar kapsamında uçak gemisi USS George H.W Bush'u Ortadoğu'da CENTCOM bölgesine konuşlandıracağı iddia edildi.

ABD merkezli CBS News’e konuşan birden fazla kaynağa göre, 80’den fazla hava aracı taşıyabilen ve “yüzen hava üssü” olarak tanımlanan uçak gemisi USS George H.W. Bush, bu ayın başında konuşlanma öncesi eğitimlerini tamamladı.

3 bini aşkın kişilik gemi mürettebatı ve yaklaşık 2 bin 500 kişilik hava kanadı personeliyle birlikte toplamda 5 bin ila 6 bin personellik kapasitesi olan geminin İran’a yönelik ABD operasyonlarına katılabileceği belirtiliyor.

Ayrıca güdümlü füze destroyerleri USS Donald Cook ve USS Mason’ın da bu hafta ABD’den ayrılarak İran’a yönelik operasyonlara katılmak üzere yola çıktığı iddia ediliyor. Bir diğer destroyer olan USS Ross’un da ABD’den ayrıldığı ancak nihai varış noktasının henüz açıklanmadığı ifade edildi.

FORD'DA YANGIN ÇIKMIŞTI

Öte yandan, dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford'un yaklaşık iki hafta önce gemide çıkan bir yangının söndürülmesinin ardından bakım için Yunanistan’daki Naval Support Activity Souda Bay üssüne ulaştığı bildirildi.

Ford Kızıldeniz’de İran savaşı kapsamında görev yapıyordu.