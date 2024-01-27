ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland Türkiye'yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye'ye gelecek. Yapılacak istişarelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular da ele alınacak.

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ANKA