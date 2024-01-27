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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye’yi ziyaret edecek

Ajans Haberleri
  • 27.01.2024 17:24
  • Giriş: 27.01.2024 17:24
  • Güncelleme: 27.01.2024 17:24
Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye’yi ziyaret edecek

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret edecek.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması çerçevesinde, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar’ın davetlisi olarak 28-29 Ocak 2024 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarete gelecek. 

Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak istişarelerde Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması bekleniyor. 

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