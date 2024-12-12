ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Suriye'nin parçalanması bizim çıkarımıza değil

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde gerçekleştirilen Afganistan konulu oturumda Suriye'deki son durumu değerlendirdi.

Blinken, Suriye'deki geçiş sürecini yakından izlediklerini ve ülkede istikrarın sağlanabilmesi noktasında ümitli olduklarını kaydetti.

"Suriye’yi son birkaç on yılın felaketlerinden uzaklaşarak birleşmiş ve ülkeyi oluşturan tüm farklı toplulukları yansıtan bir ulus haline gelmesini içtenlikle ümit ediyorum, böylece herkesi bir araya getiren ve kapsayıcı bir siyasi geçişi sağlayabiliriz" şeklinde konuşan Blinken, Suriye'nin parçalanmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyledi.

Blinken, “Suriye’nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil" değerlendirmesinde bulundu.