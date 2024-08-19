ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 7 Ekim'den sonra 9'uncu kez İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'den beri dokuzuncu kez İsrail'e gitti.

Başken Tel Aviv'e gelen Blinken'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya gelerek ateşkes müzakerelerini ele alması bekleniyor.

Cuma günü arabulucular tarafından Doha'da iki günlük ateşkes müzakereleri düzenlenmiş, Hamas ve İsrail'e "aralarındaki uçurumları daraltmak için" yeni bir teklif sunulduğu açıklanmıştı.

Ancak Hamas, görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili olarak kendilerine verilen bilginin 2 Temmuz'da üzerinde anlaşmaya varılanları kapsamadığını ifade ettti.

Blinken, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmeden önce açıklamalarda bulundu.

"BELKİ DE SON FIRSAT"

Reuters'ın aktardığına göre, bunun Gazze'de ateşkes müzakereleri için 'karar verici bir an' olduğunu söyleyen Blinken, Washington yönetiminin İsrail ve Hamas arasında anlaşma için bulunduğu son diplomatik hamlenin aynı zamanda rehinelerin serbest bırakılabilmesi için 'olasılıkla en iyi ve belki de son fırsat' olduğunu belirtti.

"'HAYIR' DEMEK İÇİN BAHANE ARANMAMALI"

Blinken, Tel Aviv’e geldikten sonra yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın talimatıyla bu anlaşmayı yoluna sokmak ve ilerletmek için yoğun bir diplomatik çabanın parçası olarak buradayım. Herkesin ‘evet’ demesinin ve ‘hayır' demek için bahane aramamasının zamanı geldi” diye konuştu.

İsrail, 111 rehinenin tutulduğunu ve 39’unun öldüğünün düşünüldüğünü aktarıyor. Öte yandan 7 Ekim'den beri katliamlarına devam eden İsrail, resmi açıklamalara göre 40 binden fazla Filistinliyi öldürdü.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Blinken'ın 18 Ağustos'ta İsrail'e gelmesi, 19 Ağustos Pazartesi günü de Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin beklendiği belirtilmişti.

ABD'li bakan, İsrail'deki temaslarının ardından salı günü Mısır’a geçecek.