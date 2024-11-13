ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Gazze'deki çatışmalara 'gerçek ve uzun süreli' ara verilmesini istiyor

Brüksel'deki NATO karargâhına ziyaretinin ardından gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in kendi belirlediği standartlara göre, kendisi için belirlediği hedeflere ulaştığını kaydetti. Blinken, “Yardımın ihtiyacı olan insanlara etkin bir şekilde ulaşabilmesi için Gazze'nin geniş bölgelerinde gerçek ve uzun süreli duraklamalar, her türlü çatışmada duraklamalar görmemiz gerekiyor" dedi.

Geçtiğimiz ay Blinken ve Pentagon şefi Lloyd Austin İsrail'e bir mektup göndererek insani yardıma izin verilmesine ilişkin ABD yasalarına uyması ya da askeri yardımın kesilmesi riskini göze alması için 13 Kasım'a kadar süre tanımıştı.

Blinken mektuba ilişkin bugünkü açıklamasında, ABD'nin amacının, İsrail'e vahim insani durumu ele almak üzere gerekli adımları atması için aciliyet duygusu aşılamak olduğunu belirtti. Blinken, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail o tarihten bu yana ABD'nin atılmasını istediği 15 adımdan 12'sini hayata geçirdi ancak ‘üç büyük meselenin’ hala ele alınması gerekiyordu. Çatışmalara uzun süreli ara verilmesi bunlardan biriydi. Diğer ikisi ise ticari kamyonların Filistin topraklarına girmesine izin verilmesi ve İsrail'in operasyonlarını tamamlamasının ardından insanların bir bölgeye geri dönebilmesi için tahliye emirlerinin iptal edilmesiydi. Savaşın sona ermesi dışında, ki şu anda buna geçme zamanının geldiğine inanıyoruz, bu insani adımların tam olarak uygulandığını görmeliyiz” dedi.

ABD'nin İsrail'e Gazze'deki insani duruma yönelik adımlar atması için verdiği 30 günlük sürenin dolmasının ardından Washington, İsrail'in Gazze'ye yardımı engellemediğini, dolayısıyla ABD yasalarını ihlal etmediğini belirtmişti. Ancak sekiz uluslararası yardım örgütü, İsrail'in ABD'nin yardım erişimini iyileştirme taleplerini karşılamadığını ifade etmişti. Gıda güvenliği uzmanları Gazze'nin bazı bölgelerinde kıtlık yaşanmasının yakın olduğunu belirtiyor.