ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata odaklanmış durumdayız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'nda yaptıkları ikili görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Bakan Blinken, Fidan'a dostluğu ve ortaklığı için teşekkür ederek, "Hep beraber çok güzel bir çalışma yaptık şimdiye kadar" ifadesini kullandı.

Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirerek birçok konuda iki ülke adına ilerleme kaydettiklerini söyleyen Blinken, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a dün gece bizi kabul ederken gösterdiği anlayış ve zaman ayırma cömertliği için şükranlarımı sunmak istiyorum" diye konuştu.

"FIRSATA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Blinken, "Bizim ve Suriye halkının önündeki fırsata odaklanmış durumdayız. Suriye halkının Beşar Esad'ın prangalarından kurtulmasına odaklanmış durumdayız" değerlendirmesinde bulunarak, Suriyelilerin çok daha güzel bir geleceğe sahip olması ve kendi geleceklerini kendileri tayin etmesi için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye, ABD ve bölgedeki diğer ülkelerin Suriye için neler yapabileceklerini görüştüklerini bildiren Blinken, Suriye'de neleri görmek istedikleri konusunda genel bir mutabakat içerisinde olduklarını ifade etti.

Blinken, daha çok kişiyi içeren, azınlıkların ve kadınların haklarını koruyan, devlet kurumlarını koruyarak insanlara hizmet sağlamayı sürdüren, eğer varsa kimyasal silahları bertaraf edecek ve uç görüşlü gruplarla ilişkileri reddedecek bir Suriye yönetimini desteklediklerini savunarak, "Aynı şekilde, herhangi bir durumda, Suriye'nin çevresindeki ülkelere, komşularına tehdit oluşturmayacak şekilde çalışmaya devam etmelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.

Yönetimin bunları uygulamasıyla Suriye halkının da düşüncesi ve isteklerinin en iyi şekilde ortaya konmasını sağlayacağını öne süren Blinken, Suriye'de ortaya çıkan yönetimin ülkede yıllar süren yozlaşma, diktatörlük ve çatışmaların ardından uluslararası toplumdan beklediği desteği ve tanınırlığı bu şekilde elde edebileceğini dile getirdi.

IŞİD AÇIKLAMASI

Blinken, "IŞİD'in geriletilmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin zorunluluğunu da ele aldık. Ülkelerimiz IŞİD'in ortadan kaldırılması ve bu tehdidin bir daha ortaya çıkmaması için uzun yıllar boyunca çok çalıştılar ve çok şey verdiler. Bu çabalarımızı sürdürmemiz bir zorunluluktur" dedi.