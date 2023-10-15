ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı Vang ile telefonda görüştü
Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile İsrail-Filistin çatışması hakkında telefonda konuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Blinken, "İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunmasına yönelik desteğini" yineledi.
Hamas'ın saldırılarının durdurulması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Blinken, bölgede istikrarın korunması gerektiğini söyledi.
Görüşmede, ABD-Çin ilişkilerine de değinen Vang ve Blinken, açık iletişim kanallarının sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.
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