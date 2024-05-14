ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna ziyareti: Zelenski ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'ya desteğini göstermek için gittiği Kiev'de Zelenski ile bir araya geldi. Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya desteğini göstermek için başkent Kiev'e ziyaretinin başladı. Blinken ziyaret kapsamında Zelenski ile bir araya geldi.

Blinken, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya desteğini yineledi.

Antony Blinken, paylaşımında, "Rus saldırganlığına karşı özgürlüğünü savunan Ukrayna'ya sarsılmaz desteğimizi göstermek için bugün Kiev'e döndüm" ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, paylaşımı alıntılayarak, Blinken'ın, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukraynalı üst düzey liderlerle bir araya geleceğini aktardı.

Miller, Blinken'ın, liderlerle ABD'nin yeni güvenlik ve ekonomik yardımlarının etkisi ile Ukrayna'nın ekonomik toparlanmasını desteklemeye yönelik çalışmaları ele alacağını kaydetti.

ABD, UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Blinken, görüşmeye ilişkin açıklamasında, “Başkan Zelenski'ye de söylediğim gibi, ABD ilk günden bu yana Ukrayna'nın yanında olmuştur ve bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir” dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya, son günlerde Ukrayna'nın kuzey sınırında, Harkiv'de saldırılarını yoğunlaştırarak bu bölgeyi yeniden sıcak cephe hattına dahil etmişti.

Rus ordusu, son birkaç gün içinde Harkiv bölgesindeki 10'dan fazla yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirmişti. Ukrayna, artan Rus saldırılarına karşı Batı'dan askeri desteğin artmasını istiyor.