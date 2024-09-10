ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere’de temaslarını sürdürüyor. Blinken, başkent Londra’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İkili, Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesinin ve Rusya’nın acımasız saldırılarına karşı koyma çabalarının devam ettirilmesinin önemini ele aldı. Ayrıca Gazze Şeridi’nde esirlerin evlerine dönmesini sağlayacak, Gazze’ye insani yardım akışını artıracak ve savaşı sona erdirecek bir ateşkes anlaşmasının sonuçlandırılması ihtiyacını da ele aldı" denildi.