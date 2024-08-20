ABD Dışişleri Bakanı Blinken Katar’da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik çalışmalar için çıktığı Orta Doğu turunun son durağı olan Katar’a geldi.

Blinken, İsrail ve Mısır’daki temaslarının ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani ile görüşecek.

Blinken daha önce İsrail'de Herzog ve Netanyahu, Mısır'da ise Sisi ile görüşmüştü.

Ateşkes görüşmelerinde 'iyi bir noktada' olduklarını belirten Blinken, "En iyi belki de son şansımız" demişti.