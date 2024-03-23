ABD Dışişleri Bakanı Blinken Moskova’daki terör saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’da dün gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD Moskova’da meydana gelen ölümcül terör saldırısını şiddetle kınamaktadır” dedi.



Rusya’nın başkenti Moskova’da dün konser salonuna düzenlenen terör saldırısına ilişkin ülkelerde taziye mesajları gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, “ABD dün Moskova’da meydana gelen ölümcül terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Öldürülenlerin ailelerine, sevdiklerine ve bu iğrenç suçtan etkilenen herkese en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Terörizmin her türlüsünü kınıyor ve bu korkunç olayda hayatını kaybedenlerin yasını tutan Rusya halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz” dedi.



Can kaybı 133’e yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e yükseldiği bildirildi.