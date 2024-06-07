ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ortadoğu turuna çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın pazartesi başlayacağı Ortadoğu turunda Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edeceğini ve gündemin ateşkes anlaşması olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Ortadoğu turuna ilişkin detaylar belli oldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Blinken’ın pazartesi ve çarşamba günleri arasında gerçekleştireceği tur çerçevesinde Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'ı ziyaret edeceğini söyledi. Miller, “Bakan tüm esirlerin serbest bırakılmasını güvence altına alan bir ateşkes anlaşmasına varılması ihtiyacını ortaklarıyla görüşecek” dedi.

Masadaki teklifin Hamas’ın geçtiğimiz ay onayladığı teklifle neredeyse aynı olduğunu belirten Miller, “Bakan, ateşkes önerisinin hem İsraillilere hem de Filistinlilere nasıl fayda sağlayacağını ele alacak. Anlaşmanın Gazze Şeridi’ndeki acıları hafifleteceğini, insani yardımda büyük bir artış sağlayacağını ve Filistinlilerin mahallelerine dönmelerine izin vereceğini vurgulayacak” ifadelerini kullandı.

BLINKEN, GAZZE'YE ACİL İNSANİ YARDIM KONFERANSINA KATILACAK

Anlaşma sayesinde İsrail’in kuzey sınırı boyunca sakinliğin sağlanacağını vurgulayan Miller, “Böylece hem yerinden edilmiş İsrailli hem de Lübnanlı aileler evlerine dönebilir. İsrail ile Arap komşuları arasında daha fazla uyum için şartlar oluşturularak İsrail'in uzun vadeli güvenliği güçlendirilir ve bölgede istikrar artar” şeklinde konuştu.

Blinken’in bölgedeki çatışmanın daha da tırmanmasını önleme ihtiyacını tekrarlamaya devam edeceğini aktaran Milller, ABD’li bakanın Amman’da Ürdün, Mısır ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ortaklaşa düzenlenecek Gazze'ye acil insani yardım konulu konferansa katılacağını bildirdi.