ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye bugün gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti bugüne çekildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göer Blinken bugün ve yarın Türkiye'de olacak.

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından 8 Aralık'ta Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların Şam'a girmesinin ardından Beşar Esad'ın devrilmesiyle birlikte uluslararası diplomasi trafiği hızlandı.

Blinken'ın Türkiye'ye cuma günü gelmesi beklenirken dün akşam Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı ve ziyaretin iki gün süreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 12-13 Aralık 2024 tarihlerinde ülkemize resmî bir ziyarette bulunacaktır" denildi.

Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 7 ve 10 Aralık'ta telefonda görüşmüştü.

Blinken dün ise Ürdün'ü ziyaret etti.

Dün yaptığı açıklamada Suriye’deki siyasi geçiş sürecinden ümitli olduklarını belirten Blinken, "Suriye’nin aksi yönde gitmesi ve parçalanması durumunda daha fazla kitlesel göç, terörizm ve aşırıcılık merkezi haline gelen bir bölge göreceğiz. Bunların hiçbiri bizim çıkarımıza değil" demişti.