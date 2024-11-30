ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri ele aldı.

Rusya'nın 27-28 Kasım'da gerçekleştirdiği füze saldırısında hayatını kaybedenler için Sybiha'ya başsağlığı dileyen Blinken, mevkidaşına ABD'nin Ukrayna'ya vereceği sürdürülebilir destek hedefleri hakkında bilgi verdi.