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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü

Ajans Haberleri
  • 30.11.2024 11:37
  • Giriş: 30.11.2024 11:37
  • Güncelleme: 30.11.2024 11:37
Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri ele aldı.

Rusya'nın 27-28 Kasım'da gerçekleştirdiği füze saldırısında hayatını kaybedenler için Sybiha'ya başsağlığı dileyen Blinken, mevkidaşına ABD'nin Ukrayna'ya vereceği sürdürülebilir destek hedefleri hakkında bilgi verdi.

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