ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan IKBY Başkanı Barzani'ye mektup

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'ye mektup göndererek çalışmaları nedeniyle takdir etti. Mektupta, bölgedeki stratejik gelişmeler, enerji politikaları ve güvenlik konuları ele alındı.

Rudaw'ın aktardığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin açıklamasına göre, Bakan Rubio mektubunda, Neçirvan Barzani’nin Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının yeniden açılması ve IKBY petrolünün ihracatının yeniden başlamasındaki rolünü övgüyle karşıladı.

Rubio, bu adımı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Rubio ayrıca, Neçirvan Barzani’nin “Türkiye ile PKK arasındaki diyaloğun kolaylaştırılmasına yönelik devam eden çabalarına ve Suriye’de barış ile istikrarın korunması yönündeki girişimlerine” takdirlerini ifade etti.

Mektupta, ABD ile IKBY arasındaki sürekli ortaklığın, bölgedeki istikrar ve kalkınmanın temel dayanaklarından biri olduğu vurgulandı.

Bakan Rubio, Neçirvan Barzani’ye hitaben, “Liderliğiniz ve yapıcı ortaklığınız, barış ve işbirliğini güçlendiren sorumluluk ve bilgelik ruhunu temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.

Mektubun sonunda, ABD Dışişleri Bakanı, iki taraf arasındaki devam eden ittifaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Barzani’nin ortaklık ve birlik ruhunu güçlendirme konusundaki çabalarına teşekkür etti.

Rubio, ayrıca ABD ile IKBY arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin, her iki tarafın da ortak çıkarlarını pekiştireceğini kaydetti.