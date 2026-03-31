ABD Dışişleri Bakanı Rubio: "Hürmüz Boğazı 'bir şekilde' açılacak"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El-Cezire'ye verdiği mülakatta Ortadoğu’daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Rubio, İran ile aracı kişiler vasıtasıyla "mesajlaşmaların ve bazı doğrudan görüşmelerin" devam ettiğini belirtti.

"CİDDİ SONUÇLAR" TEHDİDİ

"Bu operasyon bittiğinde Hürmüz Boğazı bir şekilde açılacak" iddiasında bulunan Rubio, İran'ın çatışmaların ardından boğazı kapalı tutması durumunda "ciddi sonuçlarla" karşılaşacağı tehdidinde bulundu. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın "her zaman diplomasiyi ve sonuç almayı tercih ettiğini" savundu.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ VE NÜKLEER PROGRAM

Hürmüz Boğazı açıklamasının yanı sıra ABD'nin İran'da "bir rejim değişikliğine yönelik tercihini" de dile getiren Rubio, böyle bir fırsatın ortaya çıkması durumunda "değerlendireceklerini" söyledi. İran’ın nükleer programına, İHA ve füze kapasitesine son vermesi gerektiğini savunan Rubio, "Hızlı şekilde silahlanmalarına olanak tanıyan bir sisteme sahip olamazlar" dedi.

Trump 2018'de, başkanlığının ilk döneminde, İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmişti.