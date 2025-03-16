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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'u Husilere yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirdi

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 11:30
  • Giriş: 16.03.2025 11:30
  • Güncelleme: 16.03.2025 11:31
Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rus mevkidaşı Lavrov'u Husilere yönelik saldırılarla ilgili bilgilendirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u, Washington'ın Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları konusunda bilgilendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, dün Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda konuştu.

Rubio, Yemen'de İran destekli Husilere yönelik hava operasyonları konusunda Lavrov'u bilgilendirerek Kızıldeniz'de ABD gemilerine saldırıların "tolere edilmeyeceğini" belirtti.

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