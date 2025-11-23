ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi: "Hala yapılacak işler var"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili İsviçre'deki temaslara ilişkin, hala yapılacak işler olduğunu ancak başladıkları noktadan çok ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Rubio, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı.

Haftalardır süren görüşmelerin son 96 saattir hızlandığını söyleyen Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ilişkin 28 maddeyi ele aldıklarını ifade etti.

Rubio, kaydettikleri ilerlemeye ilişkin zafer ya da nihai karar bildirmek istemediğini, ertesi gün de çalışmaların süreceğini vurgulayarak "Hala yapılacak işler var ancak kesinlikle bu sabah başladığımız veya geçen hafta olduğumuz yerden çok ilerdeyiz" dedi.

Bu süreçte Cenevre'de bizzat bulunmalarına gerek olmadığını ancak buraya gelerek büyük ilerleme kaydettiklerini söyleyen Rubio, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) rolü gibi konuları daha sonra ele alacaklarını, maddelerin tarafların katkılarıyla sıkça değiştiğini ve bu konuda görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

“BİRAZ DAHA ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR “

Rubio, "Açık kalan maddelerin aşılamaz olmadığını söyleyebilirim. Sadece biraz daha zamana ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmelerde en kısa sürede fikir birliğine varmayı umduklarını kaydeden Rubio, "Ukrayna tarafıyla anlaşmaya varabilirsek bunu Rusya tarafına taşımamız gerek. Bu, denklemin diğer tarafı. Onların (Rusya) bunu kabul etmesi gerek" diye konuştu.

Avrupa tarafından başka bir plan teklifi olup olmadığına ilişkin soruya Rubio, bu konuda bilgisi olmadığı yanıtını verdi.

Bakan Rubio, İsviçre'deki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili temaslarda, şimdiye kadarki en verimli görüşmeyi gerçekleştirdiklerini vurgulamıştı.