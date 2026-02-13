ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Şam yönetiminin Dışişleri Bakanı Şeybani ve SDG Genel Komutanı Abdi, Almanya'da görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Heyet Tahrir el Şam(HTŞ) yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ve Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed, Münih Güvenlik Konferansı'nda görüştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından görüşmeye ait bir fotoğraf paylaşıp "Bir resim bin kelimeye bedeldir - yeni bir başlangıç" açıklamasını yaptı.