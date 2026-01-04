ABD Dışişleri Bakanı Rubio Venezuela saldırılarını savundu, Küba'yı tehdit etti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’ya yönelik emperyalist ABD saldırıları ve Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılmasıyla ilgili ABD medyasına konuştu.

Rubio, Venezuela'ya karşı değil, uyuşturucu kartellerine karşı savaştıklarını iddia ederek, ekonomik kuşatma yoluyla "ülkenin istikametini ABD'nin belirleyeceğini" söyledi.

ABD'nin Venezuela'ya askeri saldırısı sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırılmasına ilişkin Amerikan medyasına röportajlar veren Bakan Rubio, saldırıları savunarak devam edecekleri sinyalini verdi.

"EKONOMİK ANLAMDA İSTEMEDİĞİMİZ ADIMI ATAMAYACAKLAR"

ABC News kanalına konuşan Rubio, Venezuela petrol tankerlerine halen abluka uyguladıklarını ve bu yolla Caracas'ın ekonomik anlamda ABD'nin istemediği herhangi bir adım atamayacağını savundu.

Rubio, "Burada yönettiğimiz iş, (Venezuela'daki) bu sürecin ileride alacağı istikamettir. Tankerlere karantina uygulaması, bu konuda elimizdeki kozdur" ifadelerini kullandı.

ABD GEMİLERE EL KOYMAYA DEVAM EDECEK

NBC News'teki programa katılan Rubio, Venezuela'da kaç ABD askeri bulunduğu sorusuna, "ABD'nin bu ülkeye ayak basmış askerinin olmadığını" söyleyerek yanıt verdi. Rubio, "Venezuela'da sahada askerimiz yok. Maduro'yu yakalamak için Venezuela'ya yaklaşık iki saatliğine asker gönderdik" dedi.

Rubio, Venezuela kaynaklı "şüpheli uyuşturucu gemileri" olduğunu iddia ettikleri gemilere saldırmaya ve yaptırım uygulanan gemilere el koymaya devam edeceklerini açıkladı.

"BU VENEZUELA'YA KARŞI BİR SAVAŞ DEĞİL"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Venezuela’ya yönelik ABD saldırıları ve Maduro’yla eşinin kaçırılmasıyla ilgili "Biz burada uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlerle savaşıyoruz, bu Venezuela'ya karşı bir savaş değil" iddiasında bulundu.

KÜBA'YA TEHDİT

Marco Rubio, Trump yönetiminin bir sonraki hedefinin Küba olup olmadığı ile ilgili soruya ise, "Küba yönetimi büyük bir sorun. Bence başları büyük belada. Şu anda gelecekteki adımlarımızın ve politikalarımızın ne olacağı konusunda sizinle konuşmayacağım. Ancak Küba rejiminin büyük hayranı olmadığımız bir sır değil" diye cevap verdi.

CBS News kanalına verdiği mülakatta da ABD’nin Venezuela'ya saldırılarını savunan Rubio, şu şekilde konuştu:

"Şu anda yaptırım uygulanan petrol sevkiyatlarının karantinada olduğu bir durum var. Bu durum devam ediyor. Bu durum ABD'nin ulusal çıkarlarını uygun olmakla kalmayıp, aynı zamanda Venezuela halkı için daha iyi bir geleceğe yol açacak değişiklikler görene kadar devam edecek."