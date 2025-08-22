ABD Dışişleri Bakanlığı: F-35'ler konusunda Türkiye'ye yönelik tutum değişmedi

ABD Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı bir yazıda ABD hükümetinin Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil edilmesine karşı tutumun değişmediğini belirtti.

euronews'te yer alan habere göre, Demokrat Chris Pappas'ın önderliğindeki 40 kişilik Temsilciler Meclisi grubu, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bir mektup yazarak hükümeti Türkiye'nin "ABD'nin ulusal güvenliği ile ilgili yasa ve politikaları ihlal etmeye devam etmesini" engellemeye çağırdı.

Söz konusu mektuba bakanlıktan cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı yanıtında, "Ankara'nın S-400 sistemini satın almasından duyduğumuz memnuniyetsizliği dile getirdik ve CAATSA yaptırımlarının uygulanmasına ilişkin devam eden değerlendirmemizin bir parçası olarak atılması gereken adımları açıkça belirttik" denildi.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMIŞTI

Türkiye'ye ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımları, Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerini satın alması ardından uygulanmaya başlanmıştı.

Türkiye aynı sebeple, Türk savunma şirketlerinin pek çok parçasının üretiminde pay sahibi olduğu yeni nesil savaş F-35 savaş uçakları programından da çıkarılmıştı.