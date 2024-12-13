ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Erdoğan-Blinken görüşmesi açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Sözcünün açıklamasında "Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere bugün Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ile bir araya geldi" denildi.

Açıklamada, Suriye'yle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel iş birliğini ve Suriye liderliğinde ve Suriye'nin sahip olduğu, hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı görüştü. Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı duymasının, uluslararası insancıl hukuku desteklemesinin ve azınlık grupları üyeleri de dahil olmak üzere sivilleri korumak için tüm uygulanabilir adımları atmasının önemini yineledi. Bakan Blinken, ihtiyaç duyan herkese insani yardım akışını kolaylaştırmanın önemini belirtti ve yerinden edilmiş Suriyelilerin korunmaya ihtiyaç duymaya devam edeceğini vurguladı."

Öte yandan Suriye'de IŞİD konusuna da değinilen açıklamada, Blinken'ın "IŞİD'i yenme koalisyonunun kritik misyonunu yerine getirmeye devam edebilmesini sağlamanın gerekliliğini vurguladı"ğı bildirildi.

Gazze konusunun da gündem maddeleri arasında yer aldığı görüşmeyle ilgili Blinken işaret edilerek, "Rehinelerin serbest bırakılmasını güvence altına alan ve savunmasız Filistinli sivillere insani yardımı artıran Gazze'de bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasının acil ihtiyacını da görüştü" denildi.