ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Lazkiye'de yaşanan katliamlarla ilgili kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, aralarında yabancı cihatçıların da bulunduğu radikal İslamcı teröristleri kınıyor, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyor. ABD, Suriye’nin etnik azınlıkları olan, Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar ve Kürtlerin yanında duruyor" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye'de yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD, son günlerde Suriye'nin batısında insanları katleden, aralarında yabancı cihatçıların da bulunduğu radikal İslamcı teröristleri kınıyor, hayatını kaybedenlere ve ailelerine başsağlığı diliyor. ABD, Suriye’nin etnik azınlıkları olan Aleviler, Dürziler, Hristiyanlar ve Kürtlerin yanında duruyor. Suriye'nin geçici yöneticileri, Suriye'nin azınlık topluluklarına yönelik bu katliamların faillerini sorumlu tutmalıdır."