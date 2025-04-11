ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna Büyükelçisi Brink'in istifasını doğruladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink'in istifa ederek başkent Washington'a dönme sürecinde bulunduğu bilgisinin doğru olduğunu söyledi.

Bruce, Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Brink'in görevinden ayrılıp ayrılmadığıyla ilgili soruya cevap veren Bruce, Büyükelçi'nin "savaş zamanında 3 yıl Kiev'de kaldıktan sonra istifa ettiği" bilgisini doğruladı.

Bruce, "Büyükelçi Brink, savaş zamanında, 3 yıldır Ukrayna'daki büyükelçilikte büyükelçi olarak görev yapıyor. Bu 3 yıl boyunca olağanüstü bir performans sergiledi ve kendisine iyi dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Büyükelçi'nin istifasıyla ilgili detaylara girmek istemeyen Bruce, ABD'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaları sonlandırmak için çalışmalarına odaklanmaya devam edeceğini belirtti.