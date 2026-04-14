ABD, Doğu Pasifik'te bir tekneye daha saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti
ABD Güney Saha Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir teknenin vurulduğunu ve 2 kişinin öldüğünü açıkladı. Son dönemde benzer operasyonların arttığı belirtilirken, Karayipler ve Pasifik’teki saldırılar “yargısız infaz” tartışmalarını da beraberinde getiriyor.
İstihbarat bulgularının, teknelerde uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunulduğunu doğruladığı savunulan açıklamada, olay anına ilişkin görüntüler de yer aldı.
SOUTHCOM, dün, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği 2 teknenin vurulduğunu ve 5 kişinin öldürüldüğünü açıklamıştı.
ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.
Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI— U.S. Southern Command (@Southcom) April 13, 2026