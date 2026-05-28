ABD, Doğu Pasifik'teki tekneyi hedef aldı

ABD ordusu, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneye saldırı düzenlendi.

Saldırıda iki kişinin öldürüldüğü açıklandı.

ABD Güney Saha Komutanlığı'nın (SOUTHCOM), X platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

"Terörist örgütler tarafından işletildiği” iddia edilen tekneye 27 Mayıs’ta saldırı gerçekleştirildiği ve 2 kişinin öldürüldüğü aktarılan açıklamada, ABD güçlerinin zarar görmediği belirtildi.

Açıklamada, istihbarat bulgularının, teknenin Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı savunuldu.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı tekneleri ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.