ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de üç tekneyi vurdu: 11 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen üç teknenin vurulduğunu ve 11 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Dünya
  • 17.02.2026 19:39
  • Giriş: 17.02.2026 19:39
  • Güncelleme: 17.02.2026 19:41
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM), Doğu Pasifik ve Karayipler'de 3 tekneyi hedef aldı.

SOUTHCOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen üç tekneye saldırı düzenlendiği bildirildi.

İstihbarat tarafından teknelerin Doğu Pasifik ve Karayipler'de bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları boyunca seyrettiği ve uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunun doğrulandığı belirtilen açıklamada, saldırılarda toplam 11 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

Doğu Pasifik'teki iki teknede 8, Karayipler'deki üçüncü teknede ise 3 kişinin bulunduğu ifade edildi.

