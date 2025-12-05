Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

ABD, Doğu Pasifik’te bir tekneye saldırı düzenledi: 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD Güney Komutanlığı, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlediğini ve teknedeki 4 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Dünya
  • 05.12.2025 10:40
  • Giriş: 05.12.2025 10:40
  • Güncelleme: 05.12.2025 10:44
Kaynak: DHA
ABD, Doğu Pasifik’te bir tekneye saldırı düzenledi: 4 kişi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: Beyaz Saray

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknede bulunan 4 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele etmek üzere başlatılan Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla ‘Terör Örgütü’ olarak belirlenmiş bir gruba ait tekneye uluslararası sularda ölümcül bir saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Hedef alınan teknenin uyuşturucu taşıdığı ve Doğu Pasifik'te bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı rotasında ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Teknede bulunan 4 erkek narko-terörist öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.

BirGün'e Abone Ol