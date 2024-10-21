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ABD Donanması: Kaybolan pilotların cansız bedenlerine ulaşıldı

ABD donanması, eğitim uçuşu sırasında Washington’da düşen savaş uçağının kayıp 2 pilotunun cansız bedenlerine ulaşıldığını duyurdu.

Dünya
  • 21.10.2024 09:56
  • Giriş: 21.10.2024 09:56
  • Güncelleme: 21.10.2024 10:01
Kaynak: DHA
ABD Donanması: Kaybolan pilotların cansız bedenlerine ulaşıldı
Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması Washington’da düşen savaş uçağının kayıp pilotlarınının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

ABD donanması, 15 Ekim'de Washington eyaletinin dağlık Mount Rainier bölgesinde düşen uçakla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, düşen uçaktaki kayıp 2 pilotun cansız bedenlerine ait parçaların bulunduğu belirtilerek, pilotların kimliklerinin birkaç gün içinde açıklanacağı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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