ABD Donanması'na ait uçak, güverteden kayarak denize düştü

ABD Donanması'na ait USS Harry S. Truman gemisinde bulunan bir F/A-18 savaş uçağı kayarak Kızıldeniz'e düştü.

Donanma'dan yapılan açıklamaya göre ABD'nin Yemen'deki saldırılarında kullandığı F/A-18 savaş uçağı, kayarak Kızıldeniz'e düştü.

‘Super Hornet’ tipi savaş uçağının pilot koltuğunda bulunan mürettebat üyesi ile uçağı çeken araçtaki görevlinin atlayarak kurtulduğu ve bir personelin hafif yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, yaklaşık 60 milyon dolar değerindeki uçağın kurtarılıp kurtarılmayacağının belli olmadığını söyledi