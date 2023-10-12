ABD donanmasına ait keşif uçağı Tayvan Boğazı'nda uçtu

ABD donanmasına ait "P-8A Poseidon" tipi keşif uçağının Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ihtilaflı Tayvan Boğazı'nda uçtuğu bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, uçuşun, "uluslararası hava sahasında yapıldığı" ve "ülkelerin seyrüsefer hakları ve özgürlüklerini koruduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Hava aracının Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik anlayışına bağlılığının göstergesidir. ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmeyi, uçmayı ve yelken açmayı sürdürecektir" ifadesine yer verildi.