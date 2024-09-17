ABD donanmasına ait keşif uçağı Tayvan Boğazı'nda uçtu

ABD donanmasına ait "P-8A Poseidon" tipi keşif uçağının, Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ihtilaflı Tayvan Boğazı'nda uçtuğu bildirildi.

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosundan yapılan açıklamada, uçağın, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hava sahasından geçtiği belirtilerek "ABD, Tayvan Boğazı'nda uluslararası hukuka uygun hareket ederek tüm ülkelerin seyrüsefer hakları ve özgürlüklerini korumaktadır." denildi.

Açıklamada, "Hava aracının Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin özgür ve açık Hint-Pasifik anlayışına bağlılığının göstergesidir. ABD ordusu, uluslararası hukukun izin verdiği her yerde hareket etmeyi, uçmayı ve yelken açmayı sürdürecektir." ifadesine yer verildi.